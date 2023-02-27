​Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг написал открытое письмо болельщикам команды после выигрыша Кубка лиги.

В письме тен Хаг поблагодарил болельщиков за поддержку, отметив положительный эффект от их единения с командой. Нидерландский тренер также выразил гордость за футболистов и свой тренерский штаб.

Также тен Хаг отметил, что «Манчестер Юнайтед» не собирается останавливаться на достигнутом.

«Мы знаем о важности трофеев на протяжении всей истории этого великого клуба. Мы очень счастливы вернуть трофей за «Олд Траффорд». Но мы не удовлетворены, и мы не остановимся на этом», - написал тен Хаг в числе прочего.

Напомним, что в финале Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» со счётом 2:0.