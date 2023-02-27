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Англия. Кубок лиги

Журналист Морган раскритиковал «МЮ», упомянув Роналду

27 Февраля 2023 • 08:02 Комментировать (1)

Журналист Пирс Морган, который прославился благодаря скандальному интервью с португальцем Криштиану Роналду, отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги. В финальном матче «красные дьяволы» одолели «Ньюкасл» со счетом 2:0.

«Фаны «МЮ» делают вид, что им больше нравится в атаке Вегхортс, а не Роналду. Это очень весело. Ужас какой-то.

Не могу поверить, что наблюдаю за тем, как игроки и тренер «Юнайтед» так бурно радуются триумфу в Кубке лиги. Это никому не интересный турнир третьего сорта», - гласит сообщение Моргана в соцсетях.

Напомним, что Криштиану покинул «МЮ» в ноябре прошлого года и перешел в «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Комментарии (1)
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ингерман
27 Февраля 2023 в 08:33
ай кубак лиге у му-му ента как паримач у хрюнеделей.. А-ха-ха-ха! )))
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