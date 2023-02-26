Магуайр: «Манчестер Юнайтед» - это завоевание титулов»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящем финальном поединке против «Ньюкасла» в Кубке лиги.

«Команда серьезно относится к каждому турниру, в котором принимает участие. Мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. «МЮ» до сих пор принимает участие во всех турнирах и везде претендует на победу. Завоевание трофеев – это о нашем клубе», - передает слова футболиста Manchester Evening News.

Финальный поединок Кубка английской лиги состоится в воскресенье, 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.