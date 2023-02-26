Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Магуайр: «Манчестер Юнайтед» - это завоевание титулов»

26 Февраля 2023 • 09:36 Комментировать

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящем финальном поединке против «Ньюкасла» в Кубке лиги.

«Команда серьезно относится к каждому турниру, в котором принимает участие. Мы хотим побеждать в каждом матче и выигрывать трофеи. «МЮ» до сих пор принимает участие во всех турнирах и везде претендует на победу. Завоевание трофеев – это о нашем клубе», - передает слова футболиста Manchester Evening News.

Финальный поединок Кубка английской лиги состоится в воскресенье, 26 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.02.23 в 19:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
2.55 3.30 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Февраля
09:36 · Англия. Кубок лиги
Магуайр: «Манчестер Юнайтед» - это завоевание титулов»
02:29 · Англия. Кубок лиги
Варан: «Я играю гораздо хуже, когда не чувствую давления»
25 Февраля
21:45 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд сможет сыграть в финале Кубка лиги
13:50 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз на финал Кубка английской лиги – 26 февраля 2023
01:54 · Англия. Кубок лиги
Рэшфорд – о Кубке лиги: «Всё будет напрасно, если мы не выиграем в финале»
01:13 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не знает поражений шесть матчей подряд
24 Февраля
20:41 · Англия. Кубок лиги
Шоу – о финале Кубка лиги: «Мы знаем, чего ждать от «Ньюкасла»
19:23 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг высказался о «Ньюкасле»
19:18 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорд может пропустить финал Кубка лиги
23 Февраля
14:19 · Англия. Кубок лиги
Почему перенесли матч «Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 26 февраля 2023 года
05:41 · Англия. Кубок лиги
«Ньюкасл» предложил вернуться закончившему карьеру вратарю, но тот отказался
01:11 · Англия. Кубок лиги
Уилсон: «Кариус постарается изменить мнение людей о себе в предстоящем финале»
21 Февраля
19:10 · Англия. Кубок лиги
Хау — о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Мы хотим, чтобы нами гордились»
06:00 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» вернулся домой и обнаружил, что домашний пёс уничтожил его билет на финал Кубка лиги 2
20 Февраля
03:42 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг сдержал данное Рою Кину обещание 1
Все новости
Рекомендуем