Стив Купер: «Спасибо за поддержку!»

«Ноттингем Форест» обыграл в серии пенальти «Вулверхэмптон», чем очень доволен Стив Купер - наставник «лесников». Он поблагодарил за поддержку бывших игроков клуба, в большом количестве посетивших матч. Напомним, что «Ноттингем Форест» впервые с 1992 года вышел в полуфинал английского кубкового турнира.

- Спасибо за поддержку, болельщикам, а также бывшим игрокам. Многие из них были на трибунах. Мы ставили задачу пройти дальше, мы прошли дальше. Я не могу сказать, что влюбился в нашу игру, были продолжительные отрезки, в ходе которых мы должны были действовать лучше. Хорошо, что удалось пройти дальше, после субботней неудачи не хотелось снова вылететь из кубкового турнира, - цитирует слова Купера BBC Sport.