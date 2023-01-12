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Англия. Кубок лиги

Стив Купер: «Спасибо за поддержку!»

12 Января 2023 • 04:10 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон
окончен после пенальти

«Ноттингем Форест» обыграл в серии пенальти «Вулверхэмптон», чем очень доволен Стив Купер - наставник «лесников». Он поблагодарил за поддержку бывших игроков клуба, в большом количестве посетивших матч. Напомним, что «Ноттингем Форест» впервые с 1992 года вышел в полуфинал английского кубкового турнира.

- Спасибо за поддержку, болельщикам, а также бывшим игрокам. Многие из них были на трибунах. Мы ставили задачу пройти дальше, мы прошли дальше. Я не могу сказать, что влюбился в нашу игру, были продолжительные отрезки, в ходе которых мы должны были действовать лучше. Хорошо, что удалось пройти дальше, после субботней неудачи не хотелось снова вылететь из кубкового турнира, - цитирует слова Купера BBC Sport.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Ноттингем Форест Стив Купер
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Окончен после пенальти
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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