«Ноттингем Форест» вырвался в полуфинал Кубка английской лиги

«Лесник» оказался на сей раз сильнее «волков» - «Ноттингем Форест» одолел по пенальти «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.
Это случилось с клубом впервые за более чем тридцать лет - в последний раз «Ноттингем Форест» выходил в кубковый полуфинал в 1992 году.
Основное время матча закончилось вничью, но подопечные Стива Купера лучше исполнили одиннадцатиметровые удары.
Протокол игры
|(1:0) Боли Вийи18'
|64'Хименес Рауль (1:1)
|(5:4) Колбэк Джек121'
|(2:1) Фройлер Ремо121'
|121'Поденсе Даниэл (2:2)
|(4:3) Гиббс-Уайт Морган121'
|121'Кунья Матеус (4:4)
|(3:2) Уорролл Джо121'
|121'Луис Матеус II (3:3)
Хендерсон Дин•Орье Серж• 88'Уорролл Джо•Боли Вийи61' (Маккена Скотт (61') •Лоди Ренан•Йейтс Райан•Фройлер Ремо•Мангаля Орель65' (Колбэк Джек (65') •Скарпа Густаво68' (Сарридж Сэм (68') •Джонсон Бреннан68' (Деннис Эммануэль (68') •Гиббс-Уайт Морган
Са Жозе•Килман Макс• 37'Гомеш Тоти•Хонни Кастро•Семеду Нелсон•Моутинью Жоау59' (Поденсе Даниэл (59') • 88'Луис Матеус II• 88'Аит-Нури Раян59' (Кунья Матеус (59') •Хи-Чан Хван80' (Ходж Джозеф (80') •Хименес Рауль75' (Траоре Адама (75') •Гуэдеш Гонсалу46' (Невеш Рубен (46') 74'
Запасные: Шаркич Матия•Коллинз Натан•Буэно Уго•Лембикиса Декстер
11 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Бан пользователя