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Англия. Кубок лиги

«Ноттингем Форест» вырвался в полуфинал Кубка английской лиги

12 Января 2023 • 01:02 Комментировать
Ноттингем Форест
1:1
Вулверхэмптон
окончен после пенальти

«Лесник» оказался на сей раз сильнее «волков» - «Ноттингем Форест» одолел по пенальти «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Это случилось с клубом впервые за более чем тридцать лет - в последний раз «Ноттингем Форест» выходил в кубковый полуфинал в 1992 году.

Основное время матча закончилось вничью, но подопечные Стива Купера лучше исполнили одиннадцатиметровые удары.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:1Вулверхэмптон
(1:0) Боли Вийи18'  
  64'Хименес Рауль (1:1)
(5:4) Колбэк Джек121'  
(2:1) Фройлер Ремо121'  
  121'Поденсе Даниэл (2:2)
(4:3) Гиббс-Уайт Морган121'  
  121'Кунья Матеус (4:4)
(3:2) Уорролл Джо121'  
  121'Луис Матеус II (3:3)
Хендерсон ДинОрье Серж  88'Уорролл ДжоБоли Вийи 61' (Маккена Скотт ( 61') Лоди РенанЙейтс РайанФройлер РемоМангаля Орель 65' (Колбэк Джек ( 65') Скарпа Густаво 68' (Сарридж Сэм ( 68') Джонсон Бреннан 68' (Деннис Эммануэль ( 68') Гиббс-Уайт Морган
Запасные: Тоффоло ХарриКук СтивО'Брайен ЛьюисХеннесси УэйнМбе Со Лоик
Са ЖозеКилман Макс  37'Гомеш ТотиХонни КастроСемеду НелсонМоутинью Жоау 59' (Поденсе Даниэл ( 59'  88') Луис Матеус II  88'Аит-Нури Раян 59' (Кунья Матеус ( 59') Хи-Чан Хван 80' (Ходж Джозеф ( 80') Хименес Рауль 75' (Траоре Адама ( 75') Гуэдеш Гонсалу 46' (Невеш Рубен ( 46'  74')
Запасные: Шаркич МатияКоллинз НатанБуэно УгоЛембикиса Декстер
11 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Окончен после пенальти
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
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