«Ноттингем Форест» вырвался в полуфинал Кубка английской лиги

«Лесник» оказался на сей раз сильнее «волков» - «Ноттингем Форест» одолел по пенальти «Вулверхэмптон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.

Это случилось с клубом впервые за более чем тридцать лет - в последний раз «Ноттингем Форест» выходил в кубковый полуфинал в 1992 году.

Основное время матча закончилось вничью, но подопечные Стива Купера лучше исполнили одиннадцатиметровые удары.