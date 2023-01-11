Ширер: «Блестящее выступление»

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Таким образом, «сороки», обхитрив «лис», сумели пробиться в полуфинал турнира, чего с ними не случалось с 1976 года. Алан Ширер, бывший бомбардир «Ньюкасла», очень доволен успехом, он похвалил игроков команды.

- Блестящее командное достижение, блестящая игра! Биг Джо и Биг Дэн были исключительно хороши. Теперь я жду полуфиналы! - написал Ширер в социальных сетях.

Напомним, что «Ньюкасл» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок английской лиги. Однако команда целых шесть раз побеждала в Кубке Англии - правда, в последний раз аж в 1955 году.