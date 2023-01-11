Триппьер: «Очень рад за Бёрни»

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Первый гол «сорок» в этом матче записал на свой счет Дэн Берн, чему очень рад Кьеран Триппьер - его напарник по команде.

- Я очень рад за Бёрни, он несколько раз был близок к голу, и сейчас получилось, да еще и на нашем поле. Для нас было важно победить тут после вылета из Кубка Англии, и футболисты были великолепны сегодня, равно как и фанаты, которые создают отличную атмосферу на наших домашних матчах. А мы, игроки, хотим дарить им все больше поводов гордиться нами, - цитирует слова Кьерана Триппьера Sky Sports.