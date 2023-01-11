Берн: «Так приятно забить на глазах моей семьи!»

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Таким образом, «сороки», вопреки известной басне обманув «лис», пробились в полуфинал Кубка Лиги - впервые с 1976 года. Первый гол «сорок» в этом матче записал на свой счет Дэн Берн, который был очень доволен тем, что поразил ворота именно во втором тайме - так как именно у них сидели его родственники.

- Мы всегда берем места у «Галлоугейт», так что забить именно в те ворота было прекрасно, на глазах всей моей родни. Я люблю выдвигаться вперед, думаю, зрителям нравится видеть, как игрок моей комплекции стремится в штрафную площадь соперника. Фаны заслужили победу, а мы хотим радовать их и далее, - цитирует слова Берна Sky Sports.