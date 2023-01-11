Хау: «Мы были великолепны»

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Таким образом, «сороки», вопреки известной басне обманув «лис», пробились в полуфинал Кубка Лиги - впервые с 1976 года. Наставник клуба Эдди Хау доволен выступлением своих подопечных, он похвалил их за вдохновленную игру:

- Мы были великолепны. Очень интенсивная игра, много шансов, жаль лишь, что гола пришлось ждать долговато. В полуфиналах мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы получить удовольствие от игры в этом турнире, - цитирует слова Хау BBC Sport.

Напомним, что «Ньюкасл» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок английской лиги.