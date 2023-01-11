«Ньюкасл» вышел в полуфинал Кубка английской лиги впервые с 1976 года

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Таким образом, «сороки», вопреки известной басне обманув «лис», пробились в полуфинал Кубка Лиги. Любопытно, но «Ньюкасл» никогда не побеждал в этом турнире, но при этом шесть раз выигрывал Кубок Англии (правда, в последний раз это случилось в совсем далеком 1955 году).

Что до Кубка английской лиги, то сейчас «Ньюкасл» повторил лучший результат в своей истории - в предыдущий раз команда выходила в полуфинал турнира в сезоне 1975/1976, и тогда она проиграла «Манчестер Сити», который затем выиграл Кубок.