Роджерс: «Победила лучшая команда»

«Лестер» покинул Кубок английской лиги, проиграв «Ньюкаслу» со счетом 0:2. Наставник «лис» Брендан Роджерс прокомментировал итоги игры. Он считает поражение своей команды заслуженным - по словам Роджерса, победила команда, которая сыграла лучше.

- Лучшая команда победила. Мы пропустили незаслуженные голы, пропустили слишком легко. И, хотя игроки сделали все, что могли, качества игры не хватало. Мы не смогли использовать свои моменты, - цитирует слова специалиста BBC Sport.

Напомним, что «Лестер» трижды выигрывал этот трофей, но в последний раз это случилось в далеком 2000 году.