Тен Хаг: «Выход в полуфинал Кубка лиги – ничто, мы хотим выиграть турнир»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после победы над «Чарльтоном».

Поединок четвертьфинала Кубка лиги, прошедший на «Олд Траффорд», завершился со счётом 3:0. На 21-й минуте отличился Антони, а в концовке встречи дважды забил Маркус Рэшфорд, вышедший на замену по ходу второго тайма.

«Очень доволен нашим сегодняшним выступлением. Команда действовала с правильным настроем и предельной концентрацией, смогла прижать соперника к его воротам и создать много голевых моментов.

Мы удовлетворены, но выход в полуфинал – это ничто. Для нас значение имеет только победа в турнире», – заявил в интервью Sky нидерландский специалист.