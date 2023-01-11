Новый контракт Рэшфорда – приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассчитывает надолго сохранить в клубе набравшего великолепную форму Маркуса Рэшфорда.

Текущий трудовой договор 25-летнего форварда подходит к концу уже через полтора года, что явно не устраивает ни рулевого команды, ни руководство «красных дьяволов». По данным инсайдера Фабрицио Романо, продление контракта с Рэшфордом – одна из главных целей «Манчестер Юнайтед» на ближайшее будущее, учитывая, что на фоне впечатляющей игры к нему могут проявить интерес другие клубы.

Во вторник Маркус Рэшфорд продлил свою результативную серию, отметившись дублем в матче Кубка лиги против «Чарльтона» (3:0).