Дубль Рэшфорда на 90-й минуте позволил «МЮ» разгромить «Чарльтон»

«Манчестер Юнайтед» играл против «Чарльтона» за выход в полуфинал Кубка лиги и уверенно победил. Уже в дебюте Диогу Далот с линии штрафной немного не попал по высоте. Алехандро Гарначо с 15 метров пробил рядом со штангой, а опасную атаку Фреда блокировал защитник. В середине первого тайма Антони с линии штрафной поразил левую девятку ворот. Тут же Энтони Эланга попал в защитника на ленточке. Фред со штрафного сотряс каркас ворот. После перерыва порыв «МЮ» сошел на нет, можно вспомнить только опасный удар Кристиана Эриксена - парировано. Маркус Рэшфорд на 90-й минуте снял все вопросы, оформив дубль.

3:0, «МЮ» идет дальше.