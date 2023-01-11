Дубль Рэшфорда на 90-й минуте позволил «МЮ» разгромить «Чарльтон»

«Манчестер Юнайтед» играл против «Чарльтона» за выход в полуфинал Кубка лиги и уверенно победил. Уже в дебюте Диогу Далот с линии штрафной немного не попал по высоте. Алехандро Гарначо с 15 метров пробил рядом со штангой, а опасную атаку Фреда блокировал защитник. В середине первого тайма Антони с линии штрафной поразил левую девятку ворот. Тут же Энтони Эланга попал в защитника на ленточке. Фред со штрафного сотряс каркас ворот. После перерыва порыв «МЮ» сошел на нет, можно вспомнить только опасный удар Кристиана Эриксена - парировано. Маркус Рэшфорд на 90-й минуте снял все вопросы, оформив дубль.
3:0, «МЮ» идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Антони21'
|(2:0) Рэшфорд Маркус90'
|(3:0) Рэшфорд Маркус90'
Хитон Том•Далот Диогу34' (Уан-Биссака Аарон (34') •Магуайр Гарри•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл• 76'Мактоминай Скотт•Фред Сантос61' (Эриксен Кристиан (61') •Антони60' (Рэшфорд Маркус (60') •Майну Кобби60' (Каземиро Карлос (60') •Гарначо Алехандро•Эланга Энтони85' (Пельистри Факундо (85')
Запасные: Линделоф Виктор•Де Хеа Давид•Шоу Люк•Икбал Зидан
Мэйнард-Брюэр Эшли•Клэр Шон•Иннис Райан•Несс Лукас•Сессеньон Стивен82' (Генри Аарон (82') •Морган Алби66' (Пэйн Джек (66') •Добсон Джордж•Фрейзер Скотт II•Рак-Сакьи Джесуран82' (Стокли Джейден (82') •Либёрн Майлс•Блэкетт-Тэйлор Кори61' (О'Коннелл Оуэн (61')
10 января. Стадион "Олд Траффорд".
Пеллистри очень порадовал. за 5 минут сделал больше, чем Эланга за весь сезон. шведа надо кому-то втюхивать, причём срочно. почему в Эвертон не отдали, когда те с конкретным предложением приходили?
Антони снова ни туда, ни сюда. гол шикарный, но всё остальное - как-то невнятно...
Рэшфорд набрал конскую форму. дай Бог, чтобы опять про бомжей не вспоминал.)
GGMU!!! далее - проверка сил.
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