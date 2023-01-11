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Англия. Кубок лиги

Дубль Рэшфорда на 90-й минуте позволил «МЮ» разгромить «Чарльтон»

11 Января 2023 • 01:01 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
3:0
Чарльтон
окончен

«Манчестер Юнайтед» играл против «Чарльтона» за выход в полуфинал Кубка лиги и уверенно победил. Уже в дебюте Диогу Далот с линии штрафной немного не попал по высоте. Алехандро Гарначо с 15 метров пробил рядом со штангой, а опасную атаку Фреда блокировал защитник. В середине первого тайма Антони с линии штрафной поразил левую девятку ворот. Тут же Энтони Эланга попал в защитника на ленточке. Фред со штрафного сотряс каркас ворот. После перерыва порыв «МЮ» сошел на нет, можно вспомнить только опасный удар Кристиана Эриксена - парировано. Маркус Рэшфорд на 90-й минуте снял все вопросы, оформив дубль.

3:0, «МЮ» идет дальше.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Чарльтон
(1:0) Антони21'  
(2:0) Рэшфорд Маркус90'  
(3:0) Рэшфорд Маркус90'  
Хитон ТомДалот Диогу 34' (Уан-Биссака Аарон ( 34') Магуайр ГарриМартинес ЛисандроМаласиа Тирелл  76'Мактоминай СкоттФред Сантос 61' (Эриксен Кристиан ( 61') Антони 60' (Рэшфорд Маркус ( 60') Майну Кобби 60' (Каземиро Карлос ( 60') Гарначо АлехандроЭланга Энтони 85' (Пельистри Факундо ( 85')
Запасные: Линделоф ВикторДе Хеа ДавидШоу ЛюкИкбал Зидан
Мэйнард-Брюэр ЭшлиКлэр ШонИннис РайанНесс ЛукасСессеньон Стивен 82' (Генри Аарон ( 82') Морган Алби 66' (Пэйн Джек ( 66') Добсон ДжорджФрейзер Скотт IIРак-Сакьи Джесуран 82' (Стокли Джейден ( 82') Либёрн МайлсБлэкетт-Тэйлор Кори 61' (О'Коннелл Оуэн ( 61')
Запасные: Джайесими ДиаллангЛэйвел СэмКёрк ЧарлиЧин РичардМак­гил­лив­рей Крейг
10 января. Стадион "Олд Траффорд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Чарльтон Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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Комментарии (1)
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Element-22
11 Января 2023 в 01:06
спокойно, уверенно, дав необходимый отдых некоторым ключевым игрокам.
Пеллистри очень порадовал. за 5 минут сделал больше, чем Эланга за весь сезон. шведа надо кому-то втюхивать, причём срочно. почему в Эвертон не отдали, когда те с конкретным предложением приходили?
Антони снова ни туда, ни сюда. гол шикарный, но всё остальное - как-то невнятно...
Рэшфорд набрал конскую форму. дай Бог, чтобы опять про бомжей не вспоминал.)
GGMU!!! далее - проверка сил.
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