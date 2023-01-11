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Англия. Кубок лиги

«Ньюкасл» не оставил «Лестеру» ни шанса

11 Января 2023 • 01:00 Комментировать
Ньюкасл
2:0
Лестер
окончен

«Ньюкасл» играл против «Лестера» в четвертьфинале Кубка лиги и доминировал на поле. Шон Лонгстафф (дважды) и Жоэлинтон могли сыграть точнее в завершении, чтобы открыть счет уже в первом тайме. Еще две атаки в последний момент прервали защитники.

Сразу после перерыва на помощь гостям пришла штанга, которая приняла на себя удар Жоэлинтона. Каллум Уилсон после стандарта пробил чуть выше. Героем матча на 60-й минуте стал Дэн Бёрн, который обокрал защитников, вышел на ворота с острого угла и пробил между ног голкиперу. Мигель Альмирон одним пасом отрезал всю оборону, и Жоэлинтон забил второй гол. У Джейми Варди было два шанса - досадные минимальные промахи.

2:0, «Ньюкасл» заслуженно победил.

Протокол игры  
Ньюкасл2:0Лестер
(1:0) Бёрн Дэн60'  
(2:0) Жоэлинтон72'  
Поуп НикТриппьер КиранШёр ФабианБотман Свен  82'Бёрн Дэн  38'Лонгстафф Шон  36'Гимараэс БруноУиллок Джо 90' (Мёрфи Джейкоб ( 90') Альмирон Мигель 84' (Сен-Максимен Аллан ( 84') Уилсон Каллум 78' (Исак Александр ( 78') Жоэлинтон
Запасные: Ритчи МэттЛасcеллс ДжамалАндерсон ЭллиотВуд КрисДарлоу КарлМанкильо Хави
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас ВаутТомас Люк 64' (Ихеаначо Келечи ( 64') Ндиди Уилфред  67'Тилеманс ЮриОлбрайтон МаркПерес Айосе  62'Барнс ХарвиДака Патсон 64' (Варди Джейми ( 64')
Запасные: Брант ЛьюисИверсен ДаниэльБрэйбрук СэммиСёюнджю ЧагларМакатир КейсиМенди НампалиВестергор Янник
10 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

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