«Ньюкасл» не оставил «Лестеру» ни шанса

«Ньюкасл» играл против «Лестера» в четвертьфинале Кубка лиги и доминировал на поле. Шон Лонгстафф (дважды) и Жоэлинтон могли сыграть точнее в завершении, чтобы открыть счет уже в первом тайме. Еще две атаки в последний момент прервали защитники.

Сразу после перерыва на помощь гостям пришла штанга, которая приняла на себя удар Жоэлинтона. Каллум Уилсон после стандарта пробил чуть выше. Героем матча на 60-й минуте стал Дэн Бёрн, который обокрал защитников, вышел на ворота с острого угла и пробил между ног голкиперу. Мигель Альмирон одним пасом отрезал всю оборону, и Жоэлинтон забил второй гол. У Джейми Варди было два шанса - досадные минимальные промахи.

2:0, «Ньюкасл» заслуженно победил.