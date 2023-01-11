«Ньюкасл» не оставил «Лестеру» ни шанса

«Ньюкасл» играл против «Лестера» в четвертьфинале Кубка лиги и доминировал на поле. Шон Лонгстафф (дважды) и Жоэлинтон могли сыграть точнее в завершении, чтобы открыть счет уже в первом тайме. Еще две атаки в последний момент прервали защитники.
Сразу после перерыва на помощь гостям пришла штанга, которая приняла на себя удар Жоэлинтона. Каллум Уилсон после стандарта пробил чуть выше. Героем матча на 60-й минуте стал Дэн Бёрн, который обокрал защитников, вышел на ворота с острого угла и пробил между ног голкиперу. Мигель Альмирон одним пасом отрезал всю оборону, и Жоэлинтон забил второй гол. У Джейми Варди было два шанса - досадные минимальные промахи.
2:0, «Ньюкасл» заслуженно победил.
Протокол игры
Поуп Ник•Триппьер Киран•Шёр Фабиан•Ботман Свен• 82'Бёрн Дэн• 38'Лонгстафф Шон• 36'Гимараэс Бруно•Уиллок Джо90' (Мёрфи Джейкоб (90') •Альмирон Мигель84' (Сен-Максимен Аллан (84') •Уилсон Каллум78' (Исак Александр (78') •Жоэлинтон
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Томас Люк64' (Ихеаначо Келечи (64') •Ндиди Уилфред• 67'Тилеманс Юри•Олбрайтон Марк•Перес Айосе• 62'Барнс Харви•Дака Патсон64' (Варди Джейми (64')
10 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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