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Англия. Кубок лиги

В составе «МЮ» дебютировал 17-летний футболист

10 Января 2023 • 23:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Чарльтон
окончен

В составе «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем кубковом матче против «Чарльтона» дебютировал 17-летний английский полузащитник Коби Майну. Он вышел на позиции атакующего полузащитника под 73-м номером на игровой майке, результативными действиями пока не отметился.

Напомним, игра в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги стартовала сегодня в 23:00 по Москве. Пока «манкунианцы» ведут – 1:0, гол на 22-й минуте встречи забил Антони. К концу подходит первый тайм противостояния.

Не пропустите самые жаркие моменты встречи в текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кобби Майну
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