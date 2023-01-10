В составе «МЮ» дебютировал 17-летний футболист

В составе «Манчестер Юнайтед» в сегодняшнем кубковом матче против «Чарльтона» дебютировал 17-летний английский полузащитник Коби Майну. Он вышел на позиции атакующего полузащитника под 73-м номером на игровой майке, результативными действиями пока не отметился.

Напомним, игра в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги стартовала сегодня в 23:00 по Москве. Пока «манкунианцы» ведут – 1:0, гол на 22-й минуте встречи забил Антони. К концу подходит первый тайм противостояния.

Не пропустите самые жаркие моменты встречи в текстовой трансляции, которую проводит портал Liveresult.ru.