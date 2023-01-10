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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг: «МЮ» не должен довольствоваться достигнутым»

10 Января 2023 • 22:04 Комментировать
Манчестер Юнайтед
1:0
Чарльтон
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команда должна стремиться к большему.

После прихода нидерландского специалиста на пост рулевого «красные дьяволы» достигли ощутимого прогресса по сравнению с предыдущим сезоном, однако сам наставник считает, что впереди у него ещё много работы: «Наша команда по-прежнему нуждается во множестве улучшений для полного раскрытия имеющегося потенциала. Хоть я и доволен развитием, которого мы добились, нам не следует довольствоваться достигнутым. Нам следует доказывать свой уровень в каждой новой игре», – приводит журналист Саймон Стоун слова тен Хага.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧАРЛЬТОН
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