Тен Хаг: «МЮ» не должен довольствоваться достигнутым»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что команда должна стремиться к большему.

После прихода нидерландского специалиста на пост рулевого «красные дьяволы» достигли ощутимого прогресса по сравнению с предыдущим сезоном, однако сам наставник считает, что впереди у него ещё много работы: «Наша команда по-прежнему нуждается во множестве улучшений для полного раскрытия имеющегося потенциала. Хоть я и доволен развитием, которого мы добились, нам не следует довольствоваться достигнутым. Нам следует доказывать свой уровень в каждой новой игре», – приводит журналист Саймон Стоун слова тен Хага.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.