Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про Роналду

Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Daily Mail, событие произошло во время поединка с «Бернли» в рамках Кубка английской лиги (2:0).

«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», — хором кричали фанаты по ходу матча.

Напомним, что накануне мундиаля в Катаре Роналду дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем Криштиану плохо отзывался о руководстве клуба из Манчестера и тренере Эрике тен Хаге.

Контракт с португальцем был расторгнут. Сейчас нападающий пребывает в статусе свободного агента и находится в поиске нового клуба.