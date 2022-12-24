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Англия. Кубок лиги

Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про Роналду

24 Декабря 2022 • 18:18 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
2:0
Бёрнли
окончен

Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали новую кричалку про нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает Daily Mail, событие произошло во время поединка с «Бернли» в рамках Кубка английской лиги (2:0).

«Мне нет дела до Ронни, Ронни нет дела до меня, меня заботит лишь «МЮ», — хором кричали фанаты по ходу матча.

Напомним, что накануне мундиаля в Катаре Роналду дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем Криштиану плохо отзывался о руководстве клуба из Манчестера и тренере Эрике тен Хаге.

Контракт с португальцем был расторгнут. Сейчас нападающий пребывает в статусе свободного агента и находится в поиске нового клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Бёрнли Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Декабря 2022 в 18:25
Гелевый в ответ : Тен Хаг, Тен Хаг - ты мне был враг, зато теперь - хоть х..ем бей!!... А-ха-ха-ха..
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