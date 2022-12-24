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Англия. Кубок лиги

Эриксен рассказал о важности Кубка лиги для «Манчестер Юнайтед»

24 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Бёрнли
окончен

Игрок «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал о настрое команды на сезон и различные турниры.

«Клуб не выигрывал какой-либо трофей уже несколько лет. Мы хотим сосредоточиться на каждом соревновании и понять, к чему в итоге придём. Конкретно нам не было сказано, что мы должны завоевать тот или иной трофей. Все мы просто хотим выиграть как можно больше, но нам еще предстоит доказать, что мы этого заслуживаем.

Это касается каждого турнира. В матче с «Бёрнли» было заметно, что для нас важен даже Кубок лиги. Важно было пройти в следующий раунд турнира», — передает слова Эриксена издание talkSPORT.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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