Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» посвятили кричалку Криштиану

23 Декабря 2022 • 11:47 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Бёрнли
окончен

Фанаты «Манчестер Юнайтед» во время поединка 1/8 финала Кубка лиги против «Бёрнли» (2:0) скандировали кричалку, которую посвятили экс-нападающему команды Криштиану Роналду.

«Нам плевать на Ронни. Ронни плевать на нас. Все, что нас волнует – это «Манчестер Юнайтед», - доносилось с трибун.

Напомним, что Криштиану со скандалом покинул «красных дьяволов» в конце ноября. 37-летний португальский нападающий напоследок раскритиковал руководство клуба, а также заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду провел за манкунианцев 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
11:47 · Англия. Кубок лиги
«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» посвятили кричалку Криштиану
10:32 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «Холанн забил из офсайда»
06:06 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола чаще остальных тренеров обыгрывал Клоппа 1
05:28 · Англия. Кубок лиги
Салах стал первым игроком, забившим 10 голов в ворота «Манчестер Сити» Гвардиолы
04:37 · Англия. Кубок лиги
Аке: «Забили больше, и это важно»
04:02 · Англия. Кубок лиги
Марез: «Мы заслужили победу»
03:18 · Англия. Кубок лиги
Робертсон: «Мы разочарованы»
02:54 · Англия. Кубок лиги
Гюндоган: «Отличный результат!»
02:03 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола: «Ливерпуль» способен уничтожить кого угодно, когда играет на своём уровне»
01:55 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола: «Де Брёйне – легенда»
01:44 · Англия. Кубок лиги
Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»
01:36 · Англия. Кубок лиги
Аке – о победе над «Ливерпулем»: «Сыграли неплохо, но есть над чем работать»
01:29 · Англия. Кубок лиги
Марез: «Мы заслужили победу над «Ливерпулем»
00:54 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Сити» прошёл «Ливерпуль» в результативной борьбе
00:30 · Англия. Кубок лиги
Де Брёйне отдал 14 голевых передач в 20 матчах нынешнего сезона
Все новости
Рекомендуем