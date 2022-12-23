«Нам плевать на Роналду»: фанаты «МЮ» посвятили кричалку Криштиану

Фанаты «Манчестер Юнайтед» во время поединка 1/8 финала Кубка лиги против «Бёрнли» (2:0) скандировали кричалку, которую посвятили экс-нападающему команды Криштиану Роналду.

«Нам плевать на Ронни. Ронни плевать на нас. Все, что нас волнует – это «Манчестер Юнайтед», - доносилось с трибун.

Напомним, что Криштиану со скандалом покинул «красных дьяволов» в конце ноября. 37-летний португальский нападающий напоследок раскритиковал руководство клуба, а также заявил, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

В этом сезоне Роналду провел за манкунианцев 16 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Сейчас он пребывает в статусе свободного агента.