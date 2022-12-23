Клопп: «Холанн забил из офсайда»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп подверг критике работу судей после поединка 1/8 финала Кубка лиги против «Манчестер Сити». Мерсисайдцы потерпели гостевое поражение со счетом 2:3.

«Эрлинг Холанн забил первый мяч из офсайда, но судья не поднял флажок. Это мне жутко не понравилось. Арбитры уже привыкли к помощи ВАР, но сегодня системы не было на матче. В нескольких моментах казалось, что судьи ждут подсказки или думали, что ВАР все же будет задействован», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут на выезде против бирмингемской «Астон Виллы». Игра состоится в понедельник, 26 декабря.