Гвардиола чаще остальных тренеров обыгрывал Клоппа

Футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Испанский наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в десятый раз обыграл команду Юргена Клоппа. Четыре поражения немецкого специалиста пришлись на его работу в «Боруссии», когда Гвардиола тренировал «Баварию». Стоит отметить, что испанец является для Клоппа самым неудобным соперником. Чаще, чем Гвардиоле, немецкий специалист никому не проигрывал.

Напомним, что между собой команды тренеров встречались в общей сложности 27 раз. В активе коллективов Клоппа 12 побед.