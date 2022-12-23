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Англия. Кубок лиги

Гвардиола чаще остальных тренеров обыгрывал Клоппа

23 Декабря 2022 • 06:06 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
окончен

Футболисты «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в поединке 1/8 финала Кубка английской лиги обыграли «Ливерпуль» со счётом 3:2.

Испанский наставник «горожан» Хосеп Гвардиола в десятый раз обыграл команду Юргена Клоппа. Четыре поражения немецкого специалиста пришлись на его работу в «Боруссии», когда Гвардиола тренировал «Баварию». Стоит отметить, что испанец является для Клоппа самым неудобным соперником. Чаще, чем Гвардиоле, немецкий специалист никому не проигрывал.

Напомним, что между собой команды тренеров встречались в общей сложности 27 раз. В активе коллективов Клоппа 12 побед.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Юрген Клопп Кубок Английской Лиги
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