Салах стал первым игроком, забившим 10 голов в ворота «Манчестер Сити» Гвардиолы

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал первым футболистом, которому удалось забить десять голов в ворота «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

В поединке 1/8 финала Кубка английской лиги египетский футболист отправил мяч в ворота манчестерской команды, но это не спасло «Ливерпуль» от поражения. Мерсисайдцы уступили со счётом 2:3 и закончили своё выступление в турнире. Салах стал первым игроком, которому удалось достичь рубежа в десять голов в ворота «Сити» при Гвардиоле. Для достижения этой цели форварду потребовалось 16 матчей.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Саутгемптоном».