Аке: «Забили больше, и это важно»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги, и «Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Ливерпулем», пройдя в четвертьфинал турнира. Автор победного гола Натан Аке прокомментировал события матча.

- Прошлая неделя оказалась странной, ребята возвращались, кто когда - и вот всем сейчас пришлось сойтись в матче против такого грозного соперника. Хотелось бы пропустить чуть меньше, но, в конце концов, мы забили побольше, и это важно. Для первой игры после такого перерыва это было хорошее выступление. Спасибо де Брейне за передачу, после такого паса я был обязан забить, - цитирует слова Аке BBC Radio 5.