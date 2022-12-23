Марез: «Мы заслужили победу»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги, и «Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Ливерпулем», пройдя в четвертьфинал турнира. Один из мячей своей команды в прошедшем матче забил Рияд Марез, алжирский полузащитник «Манчестер Сити» очень доволен тем, что вернулся на поле после долгого перерыва.

- Всегда приятно победить, а я еще и забил при этом. В целом, мы были очень хороши сегодня и заслужили успех. Все вернулись на поле с правильным менталитетом, готовые снова играть и заряжать друг друга энергией. И соперник оказался под стать, непростой, - цитирует Мареза Sky Sports.