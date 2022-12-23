Робертсон: «Мы разочарованы»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги, и «Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Ливерпулем», пройдя в четвертьфинал турнира. По ходу игры «Ливерпуль» дважды отыгрывался, но в итоге все-таки проиграл подопечным каталонского специалиста Хосепа Гвардиолы.

- У нас были положительные моменты в этой игре, иногда мы хорошо смотрелись с мячом, но были и ошибки. Это была первая игра после долгого перерыва, особенно с таким соперником, как «Манчестер Сити». Для нас важен этот кубок, в прошлом сезоне победа в нем принесла нам радость. Поэтому сейчас мы разочарованы, - цитирует слова Робертсона BBC Radio 5.