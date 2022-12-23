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Англия. Кубок лиги

Гюндоган: «Отличный результат!»

23 Декабря 2022 • 02:54 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
окончен

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги, и «Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Ливерпулем», пройдя в четвертьфинал турнира. «Манчестер Сити» трижды выходил вперед, и в третий раз мерсисайдцы уже не смогли ответить своему противнику. События игры прокомментировал немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который доволен тем, что вернулся на поле после паузы, связанной с чемпионатом мира.

- Вернулись к клубному футболу, и сразу какой результат, отличная игра! Мы в четвертьфинале, - написал в социальной сети полузащитник «Манчестер Сити».

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сразится с «Саутгемптоном», это случится десятого января. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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