Гюндоган: «Отличный результат!»

В Англии прошли матчи 1/8 финала Кубка английской Лиги, и «Манчестер Сити» добыл трудовую победу над «Ливерпулем», пройдя в четвертьфинал турнира. «Манчестер Сити» трижды выходил вперед, и в третий раз мерсисайдцы уже не смогли ответить своему противнику. События игры прокомментировал немецкий полузащитник Илкай Гюндоган, который доволен тем, что вернулся на поле после паузы, связанной с чемпионатом мира.

- Вернулись к клубному футболу, и сразу какой результат, отличная игра! Мы в четвертьфинале, - написал в социальной сети полузащитник «Манчестер Сити».

В четвертьфинале «Манчестер Сити» сразится с «Саутгемптоном», это случится десятого января.