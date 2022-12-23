Гвардиола: «Ливерпуль» способен уничтожить кого угодно, когда играет на своём уровне»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил важность победы над «Ливерпулем» в Кубке лиги.

«Горожане» выиграли со счётом 3:2 благодаря голам Эрлинга Холанна, Рияда Мареза и Натана Аке. В составе «красных» отличились Фабиу Карвалью и Мохамед Салах.

«Обе команды показали невероятную интенсивность, несмотря на длительный перерыв, связанный с чемпионатом мира. Играть с «Ливерпулем» всегда сложно – эта команда способна уничтожить кого угодно, если позволять ей пользоваться сильными сторонами. Матч получился очень зрелищным, за что следует похвалить игроков», – сказал в беседе со Sky Sports Гвардиола.