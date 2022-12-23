Гвардиола: «Де Брёйне – легенда»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился восторгом от игры Кевина де Брёйне после победы над «Ливерпулем» (3:2) в Кубке лиги.

Бельгийский полузащитник отметился двумя результативными передачами в матче против коллектива Юргена Клоппа. На счету де Брёйне 14 ассистов во всех турнирах за неполную первую половину сезона.

«Кевин играет с особым настроем, потрясающий игрок. Сколько лет он выступает здесь? Семь, восемь? Настоящая легенда», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports испанский рулевой.

Кевин де Брёйне защищает цвета «Манчестер Сити» с момента перехода из немецкого «Вольфсбурга» летом 2015 года за 76 млн евро.