Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценивает игру своей команды в проигранном матче против «Манчестер Сити».

Поединок 1/8 финала Кубка лиги завершился победой «горожан» – 3:2. «Красные» дважды отыгрывались, но не нашли ответа на гол Натана Аке, забитый на 58-й минуте.

«Нам пришлось играть необычным для себя образом, поэтому первые 15 минут ушли на адаптацию. Начало получилось тяжёлым, и это сказалось на нашей уверенности.

Мы пропустили совершенно «ненужные» голы и могли забить больше сами, но поражение есть поражение. Команда сыграла хорошо, но не настолько, чтобы одолеть «Манчестер Сити», – отметил в интервью Sky Sports Клопп.