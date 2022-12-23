Аке – о победе над «Ливерпулем»: «Сыграли неплохо, но есть над чем работать»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке прокомментировал победу над «Ливерпулем» в матче 1/8 финала Кубка лиги (3:2).

Именно нидерландский футболист записал на свой счёт победный гол, отличившись на 58-й минуте после передачи Кевина де Брёйне.

«Странная неделя: игроки возвращаются с чемпионата мира в разное время, а теперь мы резко проводим важный матч против «Ливерпуля». Нам противостоял отличный соперник, и нам удалось выиграть, хотя мы должны были лучше пользоваться своими шансами. Есть над чем работать, но для первой игры после паузы мы выступили неплохо», – приводит BBC слова Натана Аке.