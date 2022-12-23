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Англия. Кубок лиги

Марез: «Мы заслужили победу над «Ливерпулем»

23 Декабря 2022 • 01:29 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
окончен

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал успех своей команды в поединке с «Ливерпулем».

«Горожане» шагнули в четвертьфинал Кубка лиги, одержав победу над «Ливерпулем» в принципиальном матче (3:2). Сам алжирец стал автором одного забитого мяча.

«Всегда приятно забивать и помогать команде выиграть. На мой взгляд, сегодня мы выглядели здорово и полностью заслужили победу. Команда показала отличный настрой после возвращения, мы готовы снова биться ради достижения своих целей.

В Кубке лиги мы уже прошли «Челси» и «Ливерпуль», так что посмотрим, как далеко мы зайдём, но наш приоритет сейчас – Премьер-лига», – сказал в интервью Sky Sports Марез.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Рияд Марез
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