Марез: «Мы заслужили победу над «Ливерпулем»

Вингер «Манчестер Сити» Рияд Марез прокомментировал успех своей команды в поединке с «Ливерпулем».

«Горожане» шагнули в четвертьфинал Кубка лиги, одержав победу над «Ливерпулем» в принципиальном матче (3:2). Сам алжирец стал автором одного забитого мяча.

«Всегда приятно забивать и помогать команде выиграть. На мой взгляд, сегодня мы выглядели здорово и полностью заслужили победу. Команда показала отличный настрой после возвращения, мы готовы снова биться ради достижения своих целей.

В Кубке лиги мы уже прошли «Челси» и «Ливерпуль», так что посмотрим, как далеко мы зайдём, но наш приоритет сейчас – Премьер-лига», – сказал в интервью Sky Sports Марез.