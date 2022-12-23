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Англия. Кубок лиги

«Манчестер Сити» прошёл «Ливерпуль» в результативной борьбе

23 Декабря 2022 • 00:54 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
окончен

Английский футбол вернулся из отпуска и порадовал болельщиков мегаматчем «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» в Кубке лиги. Уже на 10-й минуте Кевин де Брёйне прострелом слева нашел впереди Эрлинга Холанна, и тот в прыжке ударом с лета открыл счет. Соперник быстро отыгрался после красивой комбинации, завершающий прицельный удар со средней дистанции нанес Фабиу Карвалью.

Далее обмен голами случился после перерыва. Родри бросил мяч вперед, и Рияд Марез на правом краю штрафной пробил в дальний угол. В ответ Дарвин Нуньес проник в штрафную слева и покатил под удар Мохамеду Салаху. Третий гол «горожане» забили после розыгрыша углового, де Брёйне набросил мяч на Натана Аке, который замкнул дальнюю штангу. В оставшееся время «Ливерпуль» претендовал на пенальти, но ВАР не работал, и решение судьи никто не пересматривал. А Нуньес не реализовал выход один на один.

3:2, «Сити» прервал пятиматчевую серию без побед против этого соперника.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:2Ливерпуль
(1:0) Холанн Эрлинг10'  
  20'Карвалью Фабиу (1:1)
(2:1) Марез Рияд47'  
  48'Салах Мохамед (2:2)
(3:2) Аке Натан58'  
Ортега ШтефанЛьюис РикоАканджи Мануэль 61' (Стоунс Джон ( 61') Лапорт ЭмерикАке НатанДе Брёйне КевинРодри Эрнандес  79'Гюндоган Илкай 88' (Силва Бернарду ( 88') Марез РиядХоланн Эрлинг 73' (Фоден Фил ( 73') Палмер Коул 73' (Грилиш Джек ( 73')
Запасные: Уокер КайлГомес СерхиоРобертсон АлексКанселу ЖоауКарсон Скотт
Келлехер КаомхинМилнер Джеймс 38' (Филлипс Натаниэль ( 38') Матип ЖоэльГомес ДжоРобертсон ЭндрюАлькантара Тьяго 70' (Кейта Наби ( 70'  83') Байчетич Стефан  35' 46' (Фабиньо Энрике ( 46'  79') Эллиотт Харви 57' (Хендерсон Джордан ( 57') Салах МохамедНуньес ДарвинКарвалью Фабиу 46' (Окслейд-Чемберлен Алекс ( 46')
Запасные: Рамзи КэлвинДоак БенЦимикас КостасАдриан Сан-Мигель
22 декабря. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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