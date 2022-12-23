«Манчестер Сити» прошёл «Ливерпуль» в результативной борьбе

Английский футбол вернулся из отпуска и порадовал болельщиков мегаматчем «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» в Кубке лиги. Уже на 10-й минуте Кевин де Брёйне прострелом слева нашел впереди Эрлинга Холанна, и тот в прыжке ударом с лета открыл счет. Соперник быстро отыгрался после красивой комбинации, завершающий прицельный удар со средней дистанции нанес Фабиу Карвалью.

Далее обмен голами случился после перерыва. Родри бросил мяч вперед, и Рияд Марез на правом краю штрафной пробил в дальний угол. В ответ Дарвин Нуньес проник в штрафную слева и покатил под удар Мохамеду Салаху. Третий гол «горожане» забили после розыгрыша углового, де Брёйне набросил мяч на Натана Аке, который замкнул дальнюю штангу. В оставшееся время «Ливерпуль» претендовал на пенальти, но ВАР не работал, и решение судьи никто не пересматривал. А Нуньес не реализовал выход один на один.

3:2, «Сити» прервал пятиматчевую серию без побед против этого соперника.