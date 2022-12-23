Де Брёйне отдал 14 голевых передач в 20 матчах нынешнего сезона

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне продолжает улучшать статистику результативных пасов.

В проходящем в эти минуты матче Кубка лиги против «Ливерпуля» бельгиец записал на свой счёт уже два ассиста: на 10-й минуте он помог забить Эрлингу Холанну, а на 58-й – Натану Аке. Как отмечает Squawka, теперь на счету лидера «горожан» впечатляющие 14 голевых передач в 20 поединках во всех турнирах нынешней клубной кампании.

Именно Кевин де Брёйне на данный момент возглавляет список лучших ассистентов Английской премьер-лиги – девять голевых передач. 28 декабря команда Хосепа Гвардиолы сыграет в гостях против «Лидса».