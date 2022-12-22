Клопп рассказал о травме Фирмино, полученной перед матчем с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие в составе Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Место в основном составе «красных» занял Дарвин Нуньес, в то время как Фирмино не оказалось в заявке.

«К сожалению, Бобби [Роберто Фирмино] два дня назад травмировался на тренировке, – рассказывает Клопп перед принципиальным матчем против «горожан». – Его повреждение не слишком серьёзно, но он не успел восстановиться за столь короткий срок, поэтому сегодня в старте выходит Нуньес. Впрочем, Дарвин мог сыграть и при здоровом Фирмино», – заявил немецкий специалист.