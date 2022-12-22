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Англия. Кубок лиги

Клопп рассказал о травме Фирмино, полученной перед матчем с «Манчестер Сити»

22 Декабря 2022 • 22:53 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Ливерпуль
1 1.75 X 4.20 2 4.50
2-й тайм

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил отсутствие в составе Роберто Фирмино.

«Ливерпуль» сыграет с «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Место в основном составе «красных» занял Дарвин Нуньес, в то время как Фирмино не оказалось в заявке.

«К сожалению, Бобби [Роберто Фирмино] два дня назад травмировался на тренировке, – рассказывает Клопп перед принципиальным матчем против «горожан». – Его повреждение не слишком серьёзно, но он не успел восстановиться за столь короткий срок, поэтому сегодня в старте выходит Нуньес. Впрочем, Дарвин мог сыграть и при здоровом Фирмино», – заявил немецкий специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Роберто Фирмино Дарвин Нуньес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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