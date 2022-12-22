Каррагер: «Ливерпуль» – единственная команда, способная играть в свой футбол против «Манчестер Сити»

Телеэксперт и бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о силе команды Юргена Клоппа перед матчем против «Манчестер Сити».

Жребий свёл две главные силы английского футбола последних лет уже на стадии 1/8 финала Кубка лиги. Поединок стартует в 23:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» Клоппа – единственная команда, способная играть в свой футбол против «Манчестер Сити» Гвардиолы. Именно Клопп и его игроки больше всех нуждались в перерыве после неудачного старта сезона, им нужно снова стать тем самым «Ливерпулем». Думаю, длительная пауза может сильно изменить ситуацию, она была крайне важна», – заявил Каррагер, выступая на Sky.