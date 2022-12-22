​Фернандеш дисквалифицирован на следующий матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш пропустит четвертьфинальный матч команды в Кубке английской лиги. Португалец вынужден будет отбыть дисквалификацию в турнире из-за получения предупреждений в играх против «Астон Виллы» и «Бёрнли».

Напомним, что в среду вечером «Манчестер Юнайтед» обыграл на своём поле «Бёрнли» со счётом 2:0 и получил билет в следующую стадию соревнования.

Всего в сезоне 2022/2023 Бруну Фернандеш провёл за «Манчестер Юнайтед» 21 официальный матч. В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.