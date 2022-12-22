Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

22 Декабря 2022 • 16:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
1 1.93 X 3.70 2 3.90
Через 4 ч. 56 мин.

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Я считаю, что в сложной борьбе хозяева одержат верх, учитывая фактор родной арены и поддержки трибун. Мой прогноз - победа «Манчестер Сити» в один гол», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок состоится в четверг, 22 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роман Павлюченко Манчестер Сити
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.12.22 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
1.85 4.10 3.95
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Декабря
17:24 · Англия. Кубок лиги
​Фернандеш дисквалифицирован на следующий матч «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
16:53 · Англия. Кубок лиги
Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
15:50 · Англия. Кубок лиги
Уткин рассказал, чего ждёт от матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»
04:57 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался после победы над «Бёрнли» в Кубке лиги
00:58 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Сити» - «Ливерпуль»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 22 декабря 2022
00:56 · Англия. Кубок лиги
«МЮ» уверенно обыграл «Бёрнли», «Ноттингем Форест» разгромил «Блэкберн» 5
21 Декабря
22:23 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» упомянул Роналду в программке к матчу 1
22:22 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 1
22:15 · Англия. Кубок лиги
​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Бёрнли» 1
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Чемпионат мира – полное разочарование для Бельгии»
00:42 · Англия. Кубок лиги
«Лестер», «Вулверхэмптон», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» шагнули в 1/4 финала Кубка лиги
20 Декабря
19:35 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 декабря 2022
16:50 · Англия. Премьер-лига
Санчо не сыграет с «Бёрнли»
17 Декабря
04:26 · Англия. Кубок лиги
Клопп сообщил о серьёзной потере «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Сити»
11 Декабря
21:52 · Англия. Кубок лиги
Клопп: «После чемпионата мира все получают неделю отдыха»
Все новости
Рекомендуем