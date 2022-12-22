Павлюченко дал прогноз на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

Экс-нападающий сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился мнением о предстоящем поединке между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги.

«Я считаю, что в сложной борьбе хозяева одержат верх, учитывая фактор родной арены и поддержки трибун. Мой прогноз - победа «Манчестер Сити» в один гол», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок состоится в четверг, 22 декабря, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.