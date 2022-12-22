Уткин рассказал, чего ждёт от матча «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

В четверг, 22 декабря, состоится поединок между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» в рамках Кубка английской лиги. Своим мнением по этому противостоянию поделился известный блогер и журналист Василий Уткин.

«Сити» может рассчитывать на 1-2 гола, учитывая, что Холанн и де Брёйне уже в строю. «Ливерпуль» не так хорош в обороне, чтобы отыграть на ноль во второй очной встрече подряд с таким мощным соперником», - передает слова Василия «РБ Спорт».

Матч между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» состоится сегодня, 22 декабря, на стадионе «Эттихад» в Манчестере. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.