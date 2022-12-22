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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг высказался после победы над «Бёрнли» в Кубке лиги

22 Декабря 2022 • 04:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:0
Бёрнли
окончен

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился с журналистами мнением о победе своей команды над «Бёрнли» в 1/8 финала Кубка лиги.

Тен Хаг сказал, что он доволен победой, хотя, конечно же, его команде ещё есть над чем работать. Специалист отметил, что после такого перерыва всегда очень сложно найти ритм, но «красные дьяволы» неплохо справились.

«Мы точно не выглядели на все 100 процентов. Будем прибавлять», - добавил тен Хаг.

Напомним, что манчестерский клуб под шефством тен Хага обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед Кубок Английской Лиги Кубок Лиги Эрик тен Хаг
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