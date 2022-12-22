Тен Хаг высказался после победы над «Бёрнли» в Кубке лиги

Нидерландский наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился с журналистами мнением о победе своей команды над «Бёрнли» в 1/8 финала Кубка лиги.

Тен Хаг сказал, что он доволен победой, хотя, конечно же, его команде ещё есть над чем работать. Специалист отметил, что после такого перерыва всегда очень сложно найти ритм, но «красные дьяволы» неплохо справились.

«Мы точно не выглядели на все 100 процентов. Будем прибавлять», - добавил тен Хаг.

Напомним, что манчестерский клуб под шефством тен Хага обыграл «Бёрнли» со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал турнира.