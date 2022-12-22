«МЮ» уверенно обыграл «Бёрнли», «Ноттингем Форест» разгромил «Блэкберн»

Без сенсаций прошли запланированные на среду матчи Кубка лиги Англии.

«МЮ» принимал «Бёрнли» и победил со счётом 2:0. Встреча получилась событийной с обилием моментов. Аарон Уан-Биссака в прыжке прострелил с правого фланга, и Кристиан Эриксен в касание переправил мяч в цель. После перерыва чудеса дриблинга демонстрировал Маркус Рэшфорд, который обыграл нескольких противников и пробил в дальний угол. Гости также были хороши впереди, но порой им просто не везло.

В параллельной встрече «Ноттингем Форест» был сильнее «Блэкберна» (4:1).