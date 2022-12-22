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Англия. Кубок лиги

«МЮ» уверенно обыграл «Бёрнли», «Ноттингем Форест» разгромил «Блэкберн»

22 Декабря 2022 • 00:56 Комментировать (4)
Блэкберн
1:4
Ноттингем Форест
окончен

Без сенсаций прошли запланированные на среду матчи Кубка лиги Англии.

«МЮ» принимал «Бёрнли» и победил со счётом 2:0. Встреча получилась событийной с обилием моментов. Аарон Уан-Биссака в прыжке прострелил с правого фланга, и Кристиан Эриксен в касание переправил мяч в цель. После перерыва чудеса дриблинга демонстрировал Маркус Рэшфорд, который обыграл нескольких противников и пробил в дальний угол. Гости также были хороши впереди, но порой им просто не везло.

В параллельной встрече «Ноттингем Форест» был сильнее «Блэкберна» (4:1).

Протокол игры 
Манчестер Юнайтед2:0Бёрнли
(1:0) Эриксен Кристиан 27'  
(2:0) Рэшфорд Маркус 57'  
Дубравка Мартин  Уан-Биссака Аарон   72' (Шоу Люк (   72' Каземиро Карлос  Линделоф Виктор  Маласиа Тирелл   85' (Уильямс Брендон (   85' Мактоминай Скотт  Эриксен Кристиан  Рэшфорд Маркус   85' (Фред Сантос (   85' Фернандеш Бруну  Гарначо Алехандро   58' (Антони (   58'   80' Марсьяль Антони   71' (Эланга Энтони (   71')
Запасные: Беннетт Рис  Ван де Бек Донни  Пельистри Факундо  Де Хеа Давид
Пикок-Фаррелл Бэйли  Робертс Коннор II  Харвуд-Беллис Тэйлор  Бейер Джордан  Маатсен Иан  Каллен Джош   48'  Корк Джек  Бенсон Манюэль   63' (Чурлинов Дарко (   63' Браунхилл Джош  Гудмундссон Йоханн  Барнс Эшли   82' (Твайн Скотт (   82')
Запасные: Тэйлор Чарли  Льюис Марсель  Мурич Ариянет  Родригес Джей  Бастьен Самюэль  Иган-Райли Конрад  Макнелли Люк
 21 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры 
Блэкберн1:4Ноттингем Форест
  13' Джонсон Бреннан (0:1)
(1:1) Уортон Скотт 43'  
  54' Лингард Джесси (1:2)
  79' Авонийи Тайво (1:3)
  90' Джонсон Бреннан (1:4)
Перс Эйнсли  Трэвис Льюис  Ashley Phillips   72' (Долан Тайрис (   72'  Бреретон Бен   88' Уортон Скотт   52'  Мола Клинтон   46' (Эдун Тайо (   46' Гарретт Джейк  Adam Wharton   72' (Бакли Джон (   72' Маркандай Дилан   72' (Хайем Доминик (   72' Шмодикс Сэмми  Хеджс Райан  Хирст Джордж
Запасные: Камински Томас  Пикеринг Харри  Дак Брэдли  Ранкин-Костелло Джо
Хендерсон Дин  Уильямс Неко   87' (Мбе Со Лоик (   87' Уорролл Джо   55'  Боли Вийи  Тоффоло Харри  Йейтс Райан  Мангаля Орель   63' (О'Брайен Льюис (   63' Фройлер Ремо   82' (Деннис Эммануэль (   82' Джонсон Бреннан  Авонийи Тайво   82' (Колбэк Джек (   82'   84' Лингард Джесси   82' (Сарридж Сэм (   82')
Запасные: Смит Джордан IV  Маккена Скотт  Кук Стив  Лоди Ренан
 21 декабря. Стадион "Ивуд Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Блэкберн Бёрнли Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Element-22
22 Декабря 2022 в 01:00
переживал за результат. и настроение после ЧМ непонятно какое у ряда основы, и состояние, и Компани разрекламировали с чудо-атакующей игрой).. по итогу уверенный и спокойный проход дальше. GGMU!!!
PS - не устану восхищаться какой-то искренне-детской радостью Каземиро после абсолютно любой победы в любом кубке)))
ARTUR
22 Декабря 2022 в 01:07
Однако здорово косячили в обороне .. и Казимиро один раз зажег огонек )) Дубравка волновался , Рашфор если соперник не грозный выдает красивые голы , и даже финтит )) а так матч вполне симпатичный , мне Антони в М ю не нравиться.. не знаю ,пока что те баьосы не оправдывает ,Горначо зеленый совсем , а его уже пророчат в новые Месси .. )) а команда компани вполне себе и забивать могли ..
Element-22
22 Декабря 2022 в 01:09
ну вот и спишем эти странные пасы сопернику на последствия чемпионата мира))
ARTUR
22 Декабря 2022 в 01:26
))) по физухе не скажешь что они там были ))
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Окончен
Блэкберн Блэкберн
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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2.65 3.45 2.70
Видео
Окончен после пенальти
Чарльтон Чарльтон
Брайтон Брайтон
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6.80 4.70 1.46
Видео
Окончен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
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Видео
22.12.22 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
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