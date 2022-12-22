«МЮ» уверенно обыграл «Бёрнли», «Ноттингем Форест» разгромил «Блэкберн»

Без сенсаций прошли запланированные на среду матчи Кубка лиги Англии.
«МЮ» принимал «Бёрнли» и победил со счётом 2:0. Встреча получилась событийной с обилием моментов. Аарон Уан-Биссака в прыжке прострелил с правого фланга, и Кристиан Эриксен в касание переправил мяч в цель. После перерыва чудеса дриблинга демонстрировал Маркус Рэшфорд, который обыграл нескольких противников и пробил в дальний угол. Гости также были хороши впереди, но порой им просто не везло.
В параллельной встрече «Ноттингем Форест» был сильнее «Блэкберна» (4:1).
Протокол игры
|(1:0) Эриксен Кристиан 27'
|(2:0) Рэшфорд Маркус 57'
Дубравка Мартин • Уан-Биссака Аарон 72' ( Шоу Люк ( 72') • Каземиро Карлос • Линделоф Виктор • Маласиа Тирелл 85' ( Уильямс Брендон ( 85') • Мактоминай Скотт • Эриксен Кристиан • Рэшфорд Маркус 85' ( Фред Сантос ( 85') • Фернандеш Бруну • Гарначо Алехандро 58' ( Антони ( 58' ) • 80'Марсьяль Антони 71' ( Эланга Энтони ( 71')
Запасные: Беннетт Рис • Ван де Бек Донни • Пельистри Факундо • Де Хеа Давид
Пикок-Фаррелл Бэйли • Робертс Коннор II • Харвуд-Беллис Тэйлор • Бейер Джордан • Маатсен Иан • Каллен Джош • 48'Корк Джек • Бенсон Манюэль 63' ( Чурлинов Дарко ( 63') • Браунхилл Джош • Гудмундссон Йоханн • Барнс Эшли 82' ( Твайн Скотт ( 82')
Запасные: Тэйлор Чарли • Льюис Марсель • Мурич Ариянет • Родригес Джей • Бастьен Самюэль • Иган-Райли Конрад • Макнелли Люк
21 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
Протокол игры
|13' Джонсон Бреннан (0:1)
|(1:1) Уортон Скотт 43'
|54' Лингард Джесси (1:2)
|79' Авонийи Тайво (1:3)
|90' Джонсон Бреннан (1:4)
Перс Эйнсли • Трэвис Льюис • Ashley Phillips 72' ( Долан Тайрис ( 72' • Бреретон Бен 88') • Уортон Скотт • 52'Мола Клинтон 46' ( Эдун Тайо ( 46') • Гарретт Джейк • Adam Wharton 72' ( Бакли Джон ( 72') • Маркандай Дилан 72' ( Хайем Доминик ( 72') • Шмодикс Сэмми • Хеджс Райан • Хирст Джордж
Запасные: Камински Томас • Пикеринг Харри • Дак Брэдли • Ранкин-Костелло Джо
Хендерсон Дин • Уильямс Неко 87' ( Мбе Со Лоик ( 87') • Уорролл Джо • 55'Боли Вийи • Тоффоло Харри • Йейтс Райан • Мангаля Орель 63' ( О'Брайен Льюис ( 63') • Фройлер Ремо 82' ( Деннис Эммануэль ( 82') • Джонсон Бреннан • Авонийи Тайво 82' ( Колбэк Джек ( 82' ) • 84'Лингард Джесси 82' ( Сарридж Сэм ( 82')
Запасные: Смит Джордан IV • Маккена Скотт • Кук Стив • Лоди Ренан
21 декабря. Стадион "Ивуд Парк".
PS - не устану восхищаться какой-то искренне-детской радостью Каземиро после абсолютно любой победы в любом кубке)))
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