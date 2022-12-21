​«Манчестер Юнайтед» упомянул Роналду в программке к матчу

Почти месяц назад «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с Криштиану Роналду. В среду команда Эрика тен Хага проводит первый официальный матч после чемпионата мира – против «Бёрнли» в Кубке лиги. В программке к матчу «красные дьяволы» упомянули Роналду, посвятив ему 81 слово в рубрике «Стоит знать». Текст на своих страницах приводит Sky Sports.

«Криштиану Роналду покинул клуб по обоюдному согласию в прошлом месяце», - с таких слов начинается небольшой рассказ.

Дальше приводится количество результативных действий Роналду в «МЮ» и перечисляются трофеи, которые португалец завоевал на «Олд Траффорд». В завершении клуб напоминает, что поблагодарил Криштиану и пожелал ему всего наилучшего.