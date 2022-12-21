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Англия. Кубок лиги

​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Бёрнли»

21 Декабря 2022 • 22:15 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
1:0
Бёрнли
1 1.45 X 4.90 2 6.80
перерыв

Всего несколько дней прошло с момента завершения чемпионата мира, а в Англии уже возобновляются соревнования. В среду вечером «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка лиги будет принимать «Бёрнли». Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Дубравка, Линделоф, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Уан-Биссака, Мактоминай, Гарначо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Манчестер Юнайтед
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БЁРНЛИ
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 22:50
Нифига себе составчик
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1
1
2.65 3.45 2.70
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Брайтон Брайтон
0
0
6.80 4.70 1.46
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Перерыв
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бёрнли Бёрнли
1
0
1.41 5.00 7.60
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Манчестер Сити Манчестер Сити
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