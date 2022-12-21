​«Манчестер Юнайтед» объявил состав на матч с «Бёрнли»

Всего несколько дней прошло с момента завершения чемпионата мира, а в Англии уже возобновляются соревнования. В среду вечером «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Кубка лиги будет принимать «Бёрнли». Наставник «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Дубравка, Линделоф, Бруну Фернандеш, Марсьяль, Рэшфорд, Маласиа, Эриксен, Каземиро, Уан-Биссака, Мактоминай, Гарначо.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Бёрнли» стартует в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.