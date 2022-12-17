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Клопп сообщил о серьёзной потере «Ливерпуля» перед матчем с «Манчестер Сити»

17 Декабря 2022 • 04:26 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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22.12 23:00

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в плей-офф Кубка лиги.

«Джордан Хендерсон уже с нами, и он тренируется. Виргил ван Дейк тоже принимает участие в занятиях, но я не думаю, что он сможет сыграть против «горожан». По поводу Хендерсона и Трента - посмотрим», - передает слова немецкого тренера портал Goal.com.

Встреча «Манчестер Сити» против «Ливерпуля» состоится в Манчестере на стадионе «Этихад». Дата проведения поединка – четверг, 22 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Виргил Ван Дейк
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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