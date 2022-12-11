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Англия. Кубок лиги

Клопп: «После чемпионата мира все получают неделю отдыха»

11 Декабря 2022 • 21:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
22.12 23:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда участники чемпионата мира присоединятся к команде.

«Завтра к нам присоединится Дарвин Нуньес. После чемпионата мира все получают неделю отдыха, чтобы привести в порядок разум и тело. А потом мы уже 22 декабря играем с «Манчестер Сити» в Кубке лиги», — передает слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

22 декабря «Ливерпуль» сыграет с «горожанами» в гостях, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Возобновление Английской премьер-лиги произойдет уже 26 декабря, в 17-м туре подопечные Клоппа встретятся с «Астон Виллой».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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