Клопп: «После чемпионата мира все получают неделю отдыха»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, когда участники чемпионата мира присоединятся к команде.

«Завтра к нам присоединится Дарвин Нуньес. После чемпионата мира все получают неделю отдыха, чтобы привести в порядок разум и тело. А потом мы уже 22 декабря играем с «Манчестер Сити» в Кубке лиги», — передает слова Клоппа официальный сайт «мерсисайдцев».

22 декабря «Ливерпуль» сыграет с «горожанами» в гостях, начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

Возобновление Английской премьер-лиги произойдет уже 26 декабря, в 17-м туре подопечные Клоппа встретятся с «Астон Виллой».