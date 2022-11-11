«Манчестер Сити» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги, «Манчестер Юнайтед» примет «Бёрнли»

Жеребьёвка свела фаворитов турнира уже на стадии 1/8 финала: триумфатор шести из последних восьми розыгрышей Кубка английской лиги – «Манчестер Сити» – примет на своём поле действующего победителя турнира – «Ливерпуль».

Остальные пары: «Вулверхэмптон» сыграет против «Джиллингема», «Саутгемптон» встретится с «Линкольн Сити», «Ноттингем Форест» приедет в гости к «Блэкберну», «Ньюкасл» проверит на прочность «Борнмут», «Манчестер Юнайтед» в родных стенах сразится с «Бёрнли», «Лестеру» предстоит выезд к «МК Донс», а «Брайтон» будет противостоять «Чарльтону» на чужом поле.

Матчи 1/8 финала Кубка английской лиги запланированы на конец декабря.