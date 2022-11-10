Гвардиола оценил уровень игры Грилиша

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Джека Грилиша в кубковом поединке против лондонского «Челси». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.

«Грилиш отлично сыграл в этом матче. Мне бы хотелось, чтобы Джек брал на себя больше ответственности, когда находится вместе с Кевином и Филом на поле. У него не получилось забить в этот раз, но я уверен, что его голы еще впереди. Сейчас мне нравится его игра», - цитирует испанского тренера клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 27-летний хавбек принял участие в восьми матчах АПЛ, отметившись одним забитым мячом.