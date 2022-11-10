Конте высказался о вылете «Тоттенхэма» из Кубка лиги

Лондонский «Тоттенхэм» вылетел из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» со счетом 0:2. Своим мнением по этому результату поделился рулевой «шпор» Антонио Конте.

«Мы разочарованы результатом. Но есть и положительный момент – это возвращение Ришарлисона и Деки. Они будут готовы сыграть с «Лидсом» на выходных. Для нас это хорошая новость.

Трудно сказать, почему такой результат. Игроки проявили высокую самоотдачу, поэтому я не могу жаловаться. Может, повлиял матч с «Ливерпулем», в котором мы оставили много сил», - передает слова итальянца пресс-служба клуба.

Матч «Тоттенхэм» - «Лидс» состоится 12 ноября.