Клопп в восторге от игры вратаря Келлехера

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал выступление голкипера Каомхина Келлехера в поединке против «Дерби» в Кубке лиги. В прошедшей встрече вратарь парировал три удара в серии послематчевых пенальти.

«Соперники наносили достаточно хорошие удары, все были в угол ворот, так что отбить их было не самой простой задачей. Но Келлехер потрясающе проявил себя. Это современный вратарь, обладающий хладнокровием. Рад за него. Уверен, что у него еще все впереди», - передает слова немецкого тренера BBC Sport.

Напомним, что игровой время поединка завершилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти футболисты «Ливерпуля» оказались точнее – 3:2.