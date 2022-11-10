Артета – о поражении от «Брайтона»: «Нас подвела реализация»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды.

«Канониры» уступили в родных стенах «Брайтону» (1:3), вылетев из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала.

«Главная разница между командами в сегодняшнем матче – эффективность в завершении атак. Мы не преуспели в этом, за что и поплатились.

Очень жаль, ведь мои игроки действительно выложились – мы должны были забить два-три гола во втором тайме. Если бы у меня была возможность переиграть этот матч, я бы выбрал тот же самый состав», – приводит BBC послематчевое заявление наставника лондонского коллектива.